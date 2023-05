https://fr.sputniknews.africa/20230505/le-dollar-sera-remplace-un-jour-par-une-autre-monnaie-plus-sure-selon-moscou-1059052796.html

"Le dollar sera remplacé un jour par une autre monnaie plus sûre", selon Moscou

"Le dollar sera remplacé un jour par une autre monnaie plus sûre", selon Moscou

La dédollarisation est en plein essor dans certains pays cherchant à lutter contre cette dépendance, a indiqué le représentant permanent de la Russie à l’Onu... 05.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-05T12:14+0200

2023-05-05T12:14+0200

2023-05-05T12:14+0200

russie

dollar us

dédollarisation

occident

multilatéralisme

onu

vassili nebenzia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/103856/01/1038560148_57:0:1858:1013_1920x0_80_0_0_e807f2e3ff807ee6d33d510a08addfa5.jpg

La dédollarisation de l’économie mondiale est en marche, et le dollar finira par céder sa place à une autre devise internationale, a déclaré le représentant permanent de la Russie à l’Onu dans une interview accordée à Sputnik.Le fait que divers pays passent à des transactions en devises nationales "reflète leur intention de se débarrasser de la dépendance au dollar", a précisé Vassili Nebenzia.Refusant de faire des prévisions quant à la fin de la domination de la monnaie américaine, il a noté que cela arrivera inexorablement:De plus, visée par les sanctions, la Russie ne peut pas compter sur le dollar comme monnaie internationale, tout comme d’autres pays aussi sanctionnés.Pour conclure, cette tendance vers la dédollarisation est naturelle et objective, a estimé le diplomate russe à l’Onu. Elle provient du système des relations économiques et financières mondiales, et du développement économique qui tend à entraver cette dépendance au dollar.Un faux multilatéralismeLe clivage avec l’Occident se fait également sentir dans la question de la multipolarité. Pour M.Nebenzia, les Occidentaux essayent de faire passer l’ordre basé sur les règles d’un groupe à part entière pour du multilatéralisme.De ce côté, l’Onu est dans une certaine mesure victime de la crise globale des relations internationales, résume le représentant permanent de la Russie. Ces dernières années, l’organisation vit des temps difficiles sur fond de tentatives de diluer les fondements des relations interétatiques. Même le mode de prise de décision a changé, a noté Vassili Nebenzia. Malgré cette situation, il faut garder l’Onu "quoi qu’il en coûte".

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, dollar us, dédollarisation, occident, multilatéralisme, onu, vassili nebenzia