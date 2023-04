https://fr.sputniknews.africa/20230420/deux-nouveaux-pays-seraient-prets-a-abandonner-le-dollar--1058737576.html

Deux nouveaux pays seraient prêts à abandonner le dollar

Plusieurs pays émettent le souhait d’abandonner l’utilisation du dollar. Selon le site d’information turc Haber7, parmi ces pays figurent la France et le... 20.04.2023, Sputnik Afrique

international

La France et le Brésil, deux grandes puissances économiques, voudraient renoncer au dollar sur les marchés internationaux, ce qui montre la nécessité d’abandonner la monnaie des États-Unis à l’échelle mondiale, indique le site d’information turc Haber7.Précédemment, Lula da Silva avait appelé les BRICS à rechercher une monnaie alternative au dollar dans le commerce. Il a également exjorté les pays en développement à utiliser les monnaies nationales dans leurs règlements réciproques. Le 14 avril, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a noté qu’en instrumentalisant le dollar, les États-Unis avaient "scié la branche sur laquelle ils étaient assis", et que l’abandon de cette monnaie était actuellement "irréversible".L’économiste centrafricain Loïc Molambo Sambi a déclaré à Sputnik le 18 avril qu’en cas de mise en place d’une monnaie unique, le groupe des BRICS pourrait être en mesure de concurrencer le dollar et que l’Afrique aurait sa carte à jouer dans ce monde en mutation. En effet, les cinq (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) sont de gros exportateurs de matières premières et sont soumis aux aléas de la devise américaine. Si aucun terrain d’entente n’est trouvé pour instaurer une devise unique au sein des BRICS, la dédollarisation pourrait alors emprunter la voie du yuan, déjà de plus en plus utilisé dans les échanges internationaux, estime Loïc Molambo Sambi.

