Comment les BRICS peuvent-ils renverser le dollar? Vers un système monétaire multipolaire

Comment les BRICS peuvent-ils renverser le dollar? Vers un système monétaire multipolaire

Alors que le dollar perd du terrain dans les règlements internationaux, des experts prévoient diverses alternatives. Le groupe des BRICS pourrait servir de... 17.04.2023, Sputnik Afrique

L’abandon du dollar dans les échanges entre les pays membres des BRICS pourrait devenir l’un des principaux sujets de leur coopération dans les prochaines années. C’est sur cette idée que les Présidents chinois et brésilien se sont axés lors de la visite de ce dernier à Pékin.Le groupe des BRICS ayant toutes les chances de s’élargir, avec des membres potentiels comme l’Égypte ou encore les Émirats arabes unis, il peut facilement servir d’exemple pour le renoncement au dollar dans les échanges commerciaux.L’autonomie monétaire aidera le Brésil, traditionnellement sous forte influence américaine, à s’en débarrasser, estime auprès de Sputnik Liu Dian, chercheur invité à l’université Fudan.À cet égard, le Président brésilien appelle les pays en développement à utiliser les monnaies nationales dans leurs règlements réciproques. Cet objectif est conforme à la stratégie chinoise d’utiliser plus activement le yuan dans les opérations commerciales.Quelle devise pourrait remplacer le dollar?Liu Dian n’est donc pas certain qu’une seule nouvelle "supermonnaie" remplace le dollar.Si l’influence du yuan est possible sur ce plan, ce système "donnera un nouvel élan au développement de l’économie mondiale en se basant sur la coopération équitable", toujours selon M.Dian.Le yuan a augmenté ses positions ces derniers mois. Par exemple, selon le China Daily, il représentait 2,19% des paiements mondiaux en février de cette année, contre 1,91% un mois plus tôt.Pékin et Brasilia ont signé un accord bilatéral sur l'utilisation des monnaies nationales dans les transactions commerciales et la création d'une chambre de compensation pour les règlements en yuans et en reals brésiliens.En outre, l'Arabie saoudite a conclu un accord avec la Chine pour payer le pétrole en partie en yuans. Les Émirats arabes unis fournissent du GNL à la Chine contre des yuans. Enfin, le premier accord permettant à la France d'acheter du GNL à la Chine contre des yuans a été conclu.

