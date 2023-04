https://fr.sputniknews.africa/20230414/qui-a-decide-que-cest-le-dollar-le-bresil-avance-une-alternative-pour-le-commerce-des-brics-1058598449.html

"Qui a décidé que c’est le dollar?": le Brésil avance une alternative pour le commerce des BRICS

En visite en Chine, le Président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a appelé les pays du groupe des BRICS à proposer leur propre monnaie alternative pour le... 14.04.2023, Sputnik Afrique

Le sujet d’une monnaie alternative au dollar américain dans le commerce entre le groupe des BRICS a été central au cours de la visite du Président brésilien en Chine."Pourquoi ne pas commercer avec nos propres devises? Qui a décidé que c’est le dollar qui était la monnaie après la disparition de l'étalon de change or?" s’est-il interrogé.L’effort de dédollarisation est activement véhiculé par la Russie ces dernières années. Quant au Brésil, sa Banque centrale a récemment conclu un accord avec celle de Chine sur la facilitation de la conversion directe des devises des deux pays dans les transactions commerciales, sans la médiation du billet vert.L'union des pays émergents est capable de générer des "changements économiques et sociaux pertinents pour le monde", a ajouté le chef de l’État brésilien.Les BRICS comprennent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le groupe représente 40% de la population de la planète et environ un quart du PIB mondial.

