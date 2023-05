https://fr.sputniknews.africa/20230505/les-pays-damerique-du-sud-cherchent-a-eviter-le-dollar-1059065273.html

Les pays d'Amérique du Sud cherchent à éviter le dollar

La tendance à la dédollarisation de l’économie mondiale se renforcerait. Sujette d’une sérieuse crise économique, l’Argentine souhaiterait sortir la tête de... 05.05.2023, Sputnik Afrique

Trouver un procédé pour renoncer au dollar dans les échanges bilatéraux entre l’Argentine et le Brésil a été le sujet clef lors d’une rencontre qui s’est tenue le 3 mai au palais de l'Alvorada à Brasilia entre les Présidents des deux pays, Luiz Inacio Lula da Silva et Alberto Fernandez, annoncent les médias.Selon les médias, les deux chefs d’État devaient dévoiler cette semaine un mécanisme permettant aux entreprises argentines de continuer à commercer avec le Brésil sans puiser des dollars dans les réserves du pays. Toutefois, les dirigeants ont annoncé que le plan devait encore être peaufiné.Le plan proposé comprendrait une ligne de crédit pour financer les entreprises brésiliennes qui exportent vers l'Argentine, afin d'éviter l'utilisation de dollars américains dans les règlements.Suivre l’exemple de la ChineSelon le chef d’État brésilien, aider le principal partenaire commercial du Brésil sur le continent signifie également renforcer l'économie brésilienne.En effet, l’Argentine et la Chine ont précédemment conclu un accord qui permet aux entreprises argentines de payer les importations chinoises en yuans.Retirer "le couteau du cou de l’Argentine"Le Président brésilien a dit vouloir contribuer à retirer "le couteau du Fonds monétaire international (FMI) du cou de l'Argentine" qui "ne veut que croître et créer des emplois".Buenos Aires doit 44 milliards de dollars au FMI. Selon Sergio Massa, le ministre de l’Économie, le pays renégocie certains aspects de son accord conclu avec le Fonds en 2022.Le pays souhaite restructurer sa dette contractée par le gouvernement de Mauricio Macri, prédécesseur de Fernández, "parce que les conditions ont changé".Des pourparlers avec les BRICSÀ la réunion de Brasilia décrite comme longue et difficile, étaient présents des membres de haut rang de l’espace économique des deux pays. Le Président brésilien a également déclaré qu’il était en pourparlers avec la Chine pour modifier la réglementation des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) afin d’aider les pays qui ne font pas partie du groupe, y compris l’Argentine.

