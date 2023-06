https://fr.sputniknews.africa/20230605/la-russie-est-un-partenaire-de-choix-pour-lafrique-insiste-un-diplomate-senegalais-1059732247.html

La Russie est "un partenaire de choix pour l’Afrique", insiste un diplomate sénégalais

La Russie est "un partenaire de choix pour l'Afrique", insiste un diplomate sénégalais

La Russie, qui n’a jamais oublié l’Afrique depuis la décolonisation, est un partenaire intéressant pour le continent dans les sphères technologiques ou... 05.06.2023, Sputnik Afrique

Les regards sur l’Afrique changent. De plus en plus d’acteurs sont attirés par les potentialités du continent, qui peut en tirer parti pour se développer. Dans cette logique, la Russie peut devenir un partenaire de choix et offrir son expertise à plusieurs pays, en matière de technologies, d’industrie ou d’énergie, a affirmé à Sputnik Jean-Baptiste Tiathié Tine, ambassadeur sénégalais à Moscou.L’intérêt de la Russie pour l’Afrique n’est cependant pas nouveau. L’Union soviétique a en effet été un soutien politique durant tout le processus de décolonisation, comme durant la lutte contre l’apartheid en Afrique du Sud, rappelle le diplomate.C’est dans cet esprit de rapprochement que sont réalisés des événements comme la conférence "Africa Calling", qui s’est déroulée ce 5 juin à Moscou et que l’ambassadeur voit comme "un appel de la Russie à l'Afrique et de l'Afrique à la Russie".Les sanctions pénalisent l’AfriqueMalgré le resserrement des liens avec de nombreux pays du continent, la Russie doit cependant composer avec les sanctions occidentales. Des restrictions qui handicapent aussi le continent, en particulier dans le secteur agricole. Les difficultés des engrais russes à atteindre l’Afrique sont notamment préjudiciables, explique Jean-Baptiste Tiathié Tinequi salue cependant la réactivité des entrepreneurs russes et africains.Moscou a souvent critiqué les restrictions occidentales touchant les engrais russes, qui bloquent les fertilisants dans les ports européens. Le Président russe Vladimir Poutine avait d’ailleurs proposé d’offrir ces stocks immobilisés en Europe aux pays africains dans le besoin.Le problème préoccupe particulièrement en Afrique de l’ouest. Dix-sept pays de la région s’étaient d’ailleurs concertés fin mai, pour tenter de mieux peser sur les approvisionnements en engrais.

