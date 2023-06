https://fr.sputniknews.africa/20230601/les-brics-avancent-et-font-preuve-de-leur-force-et-pertinence-selon-moscou-1059639855.html

Les BRICS seraient le centre d’attraction du monde multipolaire, selon Moscou

Les BRICS seraient le centre d’attraction du monde multipolaire, selon Moscou

Les BRICS avancent tout en faisant preuve de leur force et pertinence, a déclaré le chef adjoint de la diplomatie russe à une réunion de l’organisation en... 01.06.2023, Sputnik Afrique

Les BRICS seraient le centre d’attraction du monde multipolaire, a déclaré le chef adjoint de la diplomatie russe, Sergueï Riabkov, aux médias russes.Ils "avancent et font preuve de leur force et pertinence", a-t-il ajouté lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS en Afrique du Sud.De plus, tous les pays membres des BRICS sont déjà "souverains et indépendants", selon M.Ryabkov.L'élargissement des BRICSBeaucoup de pays montrent de l’intérêt pour rejoindre cette organisation et, peut-être, pour mettre en place des stratégies de coopération politique, poursuit-il.Au sujet de l’élargissement des BRICS, le vice-ministre russe a pointé que plusieurs entrevues étaient déjà prévues au cours de cette réunion au Cap. Intox sur le prochain sommetInterrogé sur les rumeurs concernant le transfert du sommet des BRICS de l’Afrique du Sud vers la Chine, Sergueï Riabkov les a démenties:D’après lui, le sommet est toujours programmé pour la deuxième moitié du mois d'août à Johannesburg. Cette réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) se tient les 1er et 2 juin au Cap. Elle porte principalement sur la préparation du 15e sommet des BRICS. Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov est sur place depuis le 31 mai.

