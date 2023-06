https://fr.sputniknews.africa/20230602/linitiative-africaine-de-paix-un-nouveau-signe-du-basculement-du-monde-selon-un-politicien-suisse-1059675393.html

L'initiative africaine de paix: un nouveau signe du basculement du monde, selon un politicien suisse

L'initiative africaine de paix: un nouveau signe du basculement du monde, selon un politicien suisse

La tournée africaine de Sergueï Lavrov en marge de la réunion des chefs de la diplomatie des BRICS montre l’importance que la Russie accorde à ce continent... 02.06.2023, Sputnik Afrique

2023-06-02T18:52+0200

2023-06-02T18:52+0200

2023-06-02T19:19+0200

zone de contact

podcasts

afrique

sergueï lavrov

brics

paix

russie

occident

néo-colonialisme

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e7/06/02/1059676206_0:31:3299:1887_1920x0_80_0_0_3af7f7141974298ece2e02c0d3083e06.jpg

L'initiative africaine de paix: un nouveau signe du basculement du monde, selon un politicien suisse La tournée africaine de Sergueï Lavrov en marge de la réunion des chefs de la diplomatie des BRICS montre l’importance que la Russie accorde à ce continent, affirme à Sputnik Afrique Guy Mettan, homme politique suisse. Forte du soutien de Moscou, l'Afrique fait entendre sa voix, notamment par le biais de sa mission de paix en Ukraine.

Le ministre russe des Affaires étrangères s’est rendu sur le continent africain pour la quatrième fois en moins d’un an. Pour Moscou, la préparation du prochain Sommet Russie-Afrique de fin juillet était au centre des préoccupations. De nouveaux accords ont été signés avec le Kenya, le Mozambique et le Burundi. Pour Guy Mettan, politicien et journaliste suisse, cet intérêt envers l’Afrique contraste nettement avec l’approche des anciennes puissances coloniales concernant le continent.En Afrique, il y a une volonté de "s'émanciper de cette tutelle" occidentale, indique M.Mettan. Et en favorisant la volonté d'indépendance des pays africains, la Russie est vue par les États-Unis et leurs alliés "comme un adversaire à abattre".Interrogé sur l’initiative africaine de paix en Ukraine, l’homme politique suisse estime que "c'est une manière de faire entendre la voix de l'Afrique, une voix pacifiante". Et d’ajouter: l'"Afrique rejaillit sur la scène politique internationale de cette façon-là. Pour moi, c'est aussi un signe de ce basculement qui est en train de s'opérer" dans le monde.Vous pouvez écouter ce podcast aussi sur les plateformes suivantes: Apple Podcasts – Google Podcasts – Castbox► Écoutez tous les podcasts de Zone de contact

afrique

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anthony Lefebvre https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/0a/18/1056608658_207:0:1060:853_100x100_80_0_0_bf335fb315a603bf8c4ebf6f716e3294.jpg

podcasts, afrique, sergueï lavrov, brics, paix, russie, occident, néo-colonialisme, аудио