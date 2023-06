https://fr.sputniknews.africa/20230602/les-brics-contre-la-course-aux-armements-dans-lespace-1059660899.html

Les BRICS contre la course aux armements dans l’espace

Le groupe des BRICS préconise des négociations sur un accord multilatéral concernant la prévention d'une course aux armements dans l'espace... 02.06.2023, Sputnik Afrique

Le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud disent "non" à une nouvelle course aux armements. Précisement, dans l’espace.La réunion des ministres des Affaires étrangères des BRICS se déroule les 1er et 2 juin au Cap. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est arrivé la veille pour y participer. Jeudi matin, il avait déjà tenu nombre de réunions bilatérales.

