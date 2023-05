https://fr.sputniknews.africa/20230531/la-tournee-africaine-de-lavrov-annonce-limportance-que-la-russie-attache-au-continent-1059628931.html

La tournée africaine de Lavrov annonce "l’importance que la Russie attache" au continent

L’intensification des contacts de Moscou avec les pays africains est une tendance de longue date qui a "enfin pris forme", estime auprès de Sputnik la... 31.05.2023, Sputnik Afrique

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov effectue sa quatrième visite officielle sur le continent africain en un an. Cela envoie un message fort aux partenaires africains, soutient auprès de Sputnik Maya Nikolskaya, spécialiste du Moyen Orient et de l’Afrique, chercheuse à l’université russe MGIMO.En juillet 2022, le chef de la diplomatie russe s’est rendu en Égypte, au Congo, en Ouganda, en Éthiopie et a rencontré les dirigeants de l'Union africaine. En janvier 2023, il a été en Angola, en Afrique du Sud, en Eswatini et en Érythrée. Enfin, en février, Sergueï Lavrov a visité le Mali, la Mauritanie, le Soudan."Il est réjouissant de voir que la Russie élargit la géographie des visites sur le continent africain", réagit-elle.Tendance qui mûrissait depuis longtempsL’intensification des contacts avec les pays africains est une "tendance qui se prépare depuis longtemps, et qui a enfin pris forme", note la chercheuse.Maya Nikolskaya note que cette tendance s’applique également à la politique étrangère américaine, les visites des officiels se multipliant ces derniers temps. "Dans un futur proche, je pense que ces visites vont au moins maintenir leur fréquence, et peut-être seront-elles plus nombreuses. Il faut être prêt pour cela", note-t-elle.La dernière tournée en dateLa dernière tournée africaine de Lavrov a débuté le 29 mai, avec une visite au Kenya. Ce même jour, le pays africain a reçu un lot humanitaire de 34.000 tonnes d’engrais russes. Ensuite, au Burundi, le ministre a réaffirmé l’attachement de la Russie à la réalisation de la feuille de route sur le développement conjoint du nucléaire civil. Quant au Mozambique, le chef de la diplomatie a annoncé le 31 mai que Moscou était prêt à lui livrer des équipements militaires.L’agenda des visites au Kenya et Burundi est "assez riche", de plus, "tout n'est pas annoncé ou rendu public" analyse Maya Nikolskaya. Pour elle, l'un des principaux objectifs de ces visites est de discuter de la participation des chefs des États au sommet Russie-Afrique. Il aura lieu fin juillet à Saint-Pétersbourg.

