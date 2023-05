https://fr.sputniknews.africa/20230526/un-general-americain-detruit-les-reves-ukrainiens-sur-une-arme-magique--1059486750.html

Un général américain ruine les rêves ukrainiens d'une "arme magique"

Un général américain ruine les rêves ukrainiens d'une "arme magique"

Les avions de chasse américains F-16 ne seront pas une "arme magique" pour l’Ukraine, d’autant plus qu’ils sont beaucoup plus chers que les obus d’artillerie... 26.05.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis soutiennent l’effort d’un groupe de pays de l’Otan visant à entraîner des pilotes ukrainiens et à transférer à Kiev des avions à réaction F-16, rapporte Politico citant le général Mark Milley, chef d’état-major des armées des États-Unis. Il estime cependant que les F-16 ne seront pas une arme à même d’inverser la situation sur le champ de bataille.Mark Milley estime que les avions de chasse sont beaucoup plus chers que les obus d’artillerie et les véhicules terrestres ce qui rend plus utiles les dépenses pour la défense aérienne.Une livraison qui ne changera pas grand-choseAprès de longues hésitations, Joe Biden, en marge du sommet du G7, s’est déclaré prêt à fournir un effort conjoint avec ses alliés pour livrer des F-16 à Kiev. Même si les chasseurs ne proviendront peut-être pas directement des États-Unis. Washington entend également s’engager dans la formation de pilotes sur ces appareils.Kiev qualifie la fourniture de F-16 d’une décision "pratiquement prise".Moscou estime que l’arrivée d'armes occidentales de plus en plus sophistiquées, y compris d'avions F-16, à Kiev n'est pas en mesure d’inverser la situation sur le champ de bataille

