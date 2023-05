https://fr.sputniknews.africa/20230520/capacite-de-survie-tres-limitee-pourquoi-des-f-16-risquent-detre-peu-efficaces-en-ukraine--1059378665.html

"Capacité de survie très limitée": pourquoi des F-16 risquent d’être peu efficaces en Ukraine?

"Capacité de survie très limitée": pourquoi des F-16 risquent d’être peu efficaces en Ukraine?

Les chasseurs F-16 qui pourraient bientôt être livrés à Kiev risquent de se heurter à certaines difficultés dans le ciel ukrainien, selon Military Watch... 20.05.2023, Sputnik Afrique

Réclamée par l’Ukraine depuis des mois, la livraison d’avions F-16 met du temps à se dessiner. Mais le fleuron américain pourrait être rapidement mis en difficulté par les forces russes, rapporte Military Watch Magazine.Contrairement à l’Europe, le F-16 constitue en effet "l'épine dorsale" de l’armée de l’air américaine, souligne ainsi le site spécialisé. Voir ces chasseurs abattus en Ukraine porterait donc un gros coup à la réputation de l’armement américain.Un sale coup de pub pour les exportations de chasseurs, qui se chiffrent souvent en centaine de millions de dollars. Et une belle réussite pour les forces russes, qui ont déjà frappé l’imaginaire dernièrement avec la destruction d’un des deux seuls systèmes Patriot envoyé en Ukraine.Radars obsolètes, furtivité limitéeLes F-16 partent en effet désavantagés en Ukraine, à cause notamment d’un manque de furtivité. Un handicap qui pourrait s’avérer rédhibitoire en combat contre les missiles sol-air longue portée russe. Même les systèmes russes éloignés, comme ceux installés en Biélorussie, ont démontré leur capacité à abattre des chasseurs de quatrième génération, ajoute toujours la même source.En combat air-air, les anciennes versions du F-16 souffrent par ailleurs de radars à balayage mécanique obsolète, n’ayant pas accès aux nouvelles générations de missile comme l’AIM-120D.Les nouvelles variantes du F-16, comme le Block 70/72, pourraient être plus efficaces contre les nouveaux chasseurs russes, mais leur coût reste prohibitif. Chaque modèle américain vaut plus de 120 millions de dollar et peu d’appareils sont sortis d’usine jusqu’à présent, conclut le média.Après de longues hésitations, Joe Biden s’est déclaré prêt à fournir un effort conjoint avec ses alliés pour équiper Kiev en F-16, en marge du sommet du G7. Même si les chasseurs ne proviendront peut-être pas directement des États-Unis. Washington entend également s’engager dans la formation de pilotes sur ces appareils.

