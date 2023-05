https://fr.sputniknews.africa/20230517/un-systeme-us-patriot-detruit-par-un-missile-russe-kinjal-nouveaux-details-1059312638.html

Un système US Patriot détruit par un missile russe Kinjal: nouveaux détails

L’anéantissement d’un système américain Patriot sur le sol ukrainien par la partie russe a été possible "grâce à la vitesse" du missile hypersonique russe... 17.05.2023, Sputnik Afrique

Le 16 mai, la Défense russe a annoncé avoir réalisé une frappe de précision contre des troupes de Kiev et leur matériel militaire en détruisant, entre autres, un système de missiles sol-air Patriot fourni par Washington. Cela a été effectué par un missile hypersonique russe Kinjal, porté par l’intercepteur MiG-31K.Une source a donné à Sputnik plus de détails:La même source a en outre précisé que les missiles hypersoniques Kinjal étaient capables d’atteindre des cibles militaires sur le territoire ukrainien en l’espace de quelques secondes. C’est pourquoi les cibles comme le système Patriot n’arrivent pas à changer de position après avoir effectué des frappes ou à charger de nouveaux missiles".Vers la réparation du Patriot?Malgré l’annonce de la Défense russe de la destruction d’un système Patriot, John Kirby, coordinateur des communications stratégiques au Conseil de sécurité nationale des États-Unis, a indiqué que la Maison-Blanche ne pouvait pas encore confirmer cette information.Cependant, l’agence de presse Reuters a relaté, se référant à deux responsables américains, que le système de défense aérienne Patriot n'avait pas été détruit, mais endommagé. Selon un responsable ayant préféré de garder l’anonymat, Washington et Kiev parlaient déjà de la meilleure façon de réparer le système et qu'à ce stade, il ne semblait pas que le système devrait être retiré d'Ukraine.Le porte-parole des forces armées aériennes ukrainiennes Yuri Ignat a refusé de commenter les informations sur le système de missiles sol-air Patriot.Il a ajouté que les États-Unis auraient une meilleure compréhension de la situation dans les prochains jours et que les informations pourraient changer avec le temps.Au total, deux systèmes de défense aérienne Patriot ont été livrés à l'Ukraine.

