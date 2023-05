https://fr.sputniknews.africa/20230520/une-guerre-hybride-moscou-commente-la-promesse-de-washington-de-livrer-des-f-16-a-kiev--1059376566.html

Une "guerre hybride": Moscou commente la promesse de Washington de livrer des F-16 à Kiev

Une "guerre hybride": Moscou commente la promesse de Washington de livrer des F-16 à Kiev

Washington imite "un comportement légal" lorsqu’il conditionne le transfert des F-16 à Kiev à leur non-utilisation contre le territoire russe, estime la... 20.05.2023, Sputnik Afrique

En envisageant de fournir des F-16 à l’Ukraine, les États-Unis essaient d’"induire en erreur délibérément", a estimé la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova, suite aux projets annoncés récemment par Washington.La diplomate a d’ailleurs jugé que Washington essayait une fois de plus de faire "ce qu'il aime", à savoir d’exercer "l'imitation ou la manipulation de données afin d'atteindre ses propres buts et objectifs sous le couvert d'une sorte de pseudo-humanisme".F-16 pour Kiev: être ou ne pas êtreLe 20 mai, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, avait déclaré que l'Ukraine pourrait avoir besoin de chasseurs F-16 à l'avenir, mais à ce stade, ils ne faisaient pas partie de la liste des armes dont Kiev a le plus besoin. Il a souligné que dans les mois à venir, les États-Unis et leurs alliés décideraient quels pays transféreront des F-16 à l'Ukraine, leurs quantités et quand.Un responsable de l’administration de Biden a en outre fait savoir que Washington se concentrait sur la fourniture d’armes et la formation aux militaires ukrainiens "pour mener des opérations offensives ce printemps et cet été".Parallèlement, le Danemark s’est dit prêt à "former les pilotes ukrainiens à voler également sur des F-16".Kiev a ensuite qualifié la fourniture de F-16 d’une décision "pratiquement prise".Tout au long du conflit ukrainien, la partie russe avait à multiples reprises signalé que les pays de l’Otan jouaient avec le feu en fournissant des armes à Kiev.Quant au probable transfert de F-16, le vice-ministre russe des Affaires étrangères Alexander Grushko a déclaré qu’il s’agissait "du mouvement sur la soi-disant échelle d'escalade".

