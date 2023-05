https://fr.sputniknews.africa/20230523/chasseurs-f-16-pour-kiev-le-kremlin-precise-quel-en-sera-leffet-1059428900.html

Chasseurs F-16 pour Kiev: le Kremlin précise quel en sera l’effet

Quel que soit l'agenda, les livraisons d'armes occidentales à Kiev, notamment des avions de chasse F-16, seront vaines. C'est en tout cas ce qu'a affirmé le... 23.05.2023

L’arrivée d'armes occidentales de plus en plus sophistiquées, y compris d'avions F-16, à Kiev n'est pas en mesure d’inverser la situation sur le champ de bataille, a déclaré ce 23 mai Dmitri Peskov, porte-parole du Président russe.Le journal Politico, citant Yuriy Sak, conseiller du ministre ukrainien de la Défense, avait précédemment affirmé que les Pays-Bas pourraient devenir le premier pays à transférer des F-16 à Kiev.Potentielles livraisons de F-16Les F-16 viendraient compléter les chars Leopard et les missiles à longue portée britanniques Storm Shadow déjà livrés à l’armée ukrainienne. Selon Politico, le Pentagone ne s’opposerait pas à l’envoi d’avions de ce type par d’autres pays. D’ailleurs, la décision de mettre des F-16 à la disposition de Kiev n’aurait pas encore été prise. Le Pentagone a plusieurs fois exprimé des doutes concernant l’utilité de ces appareils sur le théâtre d’opérations ukrainien.Le chancelier allemand, Olaf Sсholz, a pour sa part annoncé que son pays ne se joindrait pas à cette fourniture d’avions de chasse, même s’il revendique que l’Allemagne est le deuxième plus grand soutien à l’Ukraine après les États-Unis. Dès les premiers acheminements, Moscou avait mis en garde les pays de l’Otan contre la fourniture d’armes à Kiev.Dans cette logique, le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov avait déclaré en 2022 que tout fret comportant des armes à destination de Kiev serait une cible justifiée pour la Russie.

