"Nous n’avons pas de tels avions": Berlin dément l’envoi de ses F-16 à l’Ukraine

"Nous n’avons pas de tels avions": Berlin dément l’envoi de ses F-16 à l’Ukraine

Olaf Sсholz a affirmé que l’Allemagne était le deuxième pays après les États-Unis à soutenir l’Ukraine. Toutefois, il a exclu la participation de Berlin aux... 21.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-21T18:13+0200

2023-05-21T18:13+0200

2023-05-21T18:13+0200

Les autorités allemandes n’étudient pas la participation de leur pays aux livraisons de chasseurs F-16 réclamés par Kiev depuis plusieurs mois, a déclaré le chancelier fédéral Olaf Scholz aux chaînes de télévision allemandes RTL et ntv en marge du sommet du G7 à Hiroshima.M.Scholz a salué le plan annoncé par Washington de formation des pilotes ukrainiens sur des F-16. Cela devrait devenir, selon Scholz, "un message important pour la Russie".La fourniture de ces appareils à l’armée ukrainienne a été autorisée par Washington et ses alliés le 19 mai, qui doivent maintenant fixer une date et nommer les pays qui s’en chargeront.Le 18 mai, un document d’évaluation de pilotes ukrainiens s’entraînant à Tucson, dans l’Arizona avait fuité dans les médias. Il révélait que les militaires pouvaient être formés en quatre mois à l’utilisation de F-16.L’Ukraine revendique de ses partenaires occidentaux plusieurs dizaines de F-16, appuyant que les chasseurs de guerre ne se vendent pas à l’unité mais qu’ils sont généralement livrés "par escadrilles". Une escadrille comprend de 12 à 18 avions.L’efficacité des chasseurs américains dans le ciel ukrainien reste cependant à prouver. Le vétéran américain John Venable, lui-même ancien pilote de F-16, avait notamment déclaré que ce type d’avion n’avaient "rien à faire" en Ukraine car ils ne pourraient surmonter les défenses aériennes russes.Tout sauf les avionsMalgré le refus d’envoyer des avions, le chancelier affirme que l’Allemagne arrive en seconde position dans le soutien à l’Ukraine après les États-Unis.Selon M.Scholz, l’Allemagne met à disposition des troupes ukrainiennes d’autres éléments qui "font l’objet d’une importance immédiate: chars, munitions, tous les dispositifs de défense anti-aérienne que nous avons déjà fourni et allons fournir prochainement". Le chancelier a signalé que l’Allemagne continuerait à accorder une aide financière, humanitaire et fournira des armes à l’Ukraine aussi longtemps que ce sera nécessaire.Nouvelle date de la contre-offensive ukrainienne?Cette aide, a ajouté M.Scholz, “est directement liée à la situation actuelle en Ukraine ou le gouvernement et les militaires planifient leur contre-offensive pour le début d’été".Les médias parlent d’une contre-offensive ukrainienne en préparation depuis plusieurs mois. En hiver, ils s’attendaient à une opération de Kiev pour le printemps. Mais les troupes ukrainiennes n’ont toujours rien entrepris alors que le mois de mai touche à sa fin.Les politiciens occidentaux insistent sur une victoire de Kiev sur le champ de bataille et ne cessent d’augmenter leurs livraisons d’armes. Le Kremlin indique à ce propos que le flux continu d’armes en Ukraine ne servira à rien et ne fera que traîner en longueur les souffrances du peuple ukrainien.En 2022, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov avait averti que toute cargaison d’armes pour l’Ukraine serait une cible légitime pour la Russie.

