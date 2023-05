https://fr.sputniknews.africa/20230526/es-maghrebins-envisagent-de-fabriquer-des-voitures-electriques-de-conception-africaine-1059504597.html

Сes Maghrébins envisagent de fabriquer des voitures électriques de conception africaine

Un jeune entrepreneur marocain et son partenaire ingénieur se propose de construire un SUV électrique avec un design marocain traditionnel à l’intérieur. 26.05.2023, Sputnik Afrique

Mohammed Yehya El Bakkali, un Marocain de 24 ans qui a fait ses études et vit au Royaume-Uni, a fondé le groupe Atlas E-Mobility, avec son partenaire commercial et ingénieur Hicham Senhaji Hannoun, rapporte Autofutures.Les partenaires souhaitent s'associer à un constructeur automobile international pour produire un SUV électrique. L’intérieur de ce dernier doit cependant avoir un design marocain traditionnel.L'idée est de construire les véhicules dans une usine au Maroc.La production des voitures du groupe Atlas E-Mobility devrait démarrer en 2026.L’information sur le projet d’une automobile électrique marocaine paraît une dizaine de jours après l’annonce de la fabrication de la première voiture assemblée entièrement dans une usine marocaine.Cette nouveauté, la Neo, conçue par un constructeur marocain, a été dévoilée le 15 mai au public, en présence du roi Mohammed VI.Le véhicule sorti des usines d’Ain Aouda devrait être disponible sur le marché local comme à l’exportation.L’industrie automobile en croissance en AfriqueLe Forum économique mondial a constaté une forte hausse de la demande en véhicules en Afrique suite à la croissance de la classe moyenne.À présent, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud exportent environ 56% de leur production en dehors de l'Afrique. Le Maroc et l'Afrique du Sud sont aujourd'hui en tête du secteur automobile, représentant 80% des exportations africaines, et l'Algérie connaît une croissance rapide, a ajouté le FEM dans son rapport datant de janvier 2023.

