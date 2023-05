https://fr.sputniknews.africa/20230525/journee-de-lafrique-un-type-absolument-nouveau-de-colonialisme-est-en-formation-1059477552.html

Journée de l’Afrique: "Un type absolument nouveau de colonialisme est en formation"

Journée de l’Afrique: "Un type absolument nouveau de colonialisme est en formation"

Ce 25 mai, le jour de la libération de l’Afrique, on ne peut pas parler de la décolonisation complète du continent, selon la directrice de l’Institut russe de... 25.05.2023, Sputnik Afrique

Bien que l’Afrique célèbre sa libération depuis déjà 60 ans, elle ne s’est pas affranchie définitivement, étant loin d’une décolonisation complète, estime Irina Abramova, directrice de l’Institut de l’Afrique de l’Académie des sciences de Russie et membre de la présidence de cette dernière.Un pays devant lequel on se met au garde-à-vousCe nouveau colonialisme prend, selon elle, des formes étonnantes.Selon l’académicienne, l’Europe perd sa faculté d’agir et ce nouveau modèle de colonialisme gagne le reste du monde."Il y a un pays qui sera le maître de tout. Il y a tous les autres pays dont chacun a un rôle à jouer, plus ou moins important."Mme Abramova juge que la Russie se trouve dans le même groupe que l’Afrique, à savoir celui de fournisseurs de ressources. Leur vocation consiste à assurer une existence confortable à la caste supérieure.Une alternative à la dépendance se fait jourEn ce qui concerne l’Afrique, elle est fortement dépendante des pays occidentaux et des États-Unis qui n’étaient pas actifs en Afrique jusqu’en 2018 environ. Ce regain d’activité tient à la nouvelle stratégie américaine proclamée par John Bolton, visant à faire face à la Russie et à la Chine sur le continent.Irina Abramova trouve cependant que les Africains disposent désormais d’une alternative en la personne de Chine, d’Inde, du Brésil et de Russie.

