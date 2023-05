https://fr.sputniknews.africa/20230525/journee-de-lafrique-poutine-adresse-ses-felicitations-aux-dirigeants-des-pays-africains-1059461665.html

Journée de l'Afrique: Poutine adresse ses félicitations aux dirigeants des pays africains

Journée de l'Afrique: Poutine adresse ses félicitations aux dirigeants des pays africains

Vladimir Poutine a envoyé un message de félicitation aux chefs d’État et de gouvernement africains à l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique. "La Russie... 25.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-25T08:14+0200

2023-05-25T08:14+0200

2023-05-25T08:54+0200

sommet russie-afrique 2023

russie

afrique subsaharienne

afrique

afrique du nord

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/01/1b/1045140172_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_835e320d52763fe920956df2a6a0d8c0.jpg

Le Président russe a adressé ses félicitations aux dirigeants africains à l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique. Son message a été publié sur le site du Kremlin."Mesdames, messieurs. Veuillez recevoir mes félicitations cordiales à l’occasion de la Journée de l’Afrique. Cette fête est un symbole de la victoire des peuples de votre continent sur le colonialisme, de leur aspiration à la liberté, à la paix et à la prospérité… La Russie a toujours accordé une importance particulière au renforcement des relations d’amitié avec des partenaires africains. La tenue en 2019 du premier sommet Russie-Afrique a servi à intensifier nos liens sur de nombreux axes", indique le message.Vladimir Poutine se dit certain que le deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg contribue à étendre la coopération constructive entre la Russie et les partenaires africains dans les domaines politique, économique, commercial, scientifico-technique et humanitaire.

russie

afrique subsaharienne

afrique

afrique du nord

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, afrique subsaharienne, afrique, afrique du nord