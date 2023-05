https://fr.sputniknews.africa/20230522/la-russie-premiere-ligne-de-contact-ou-damitie-avec-lafrique-selon-un-militant-nigerian-1059412151.html

La Russie, "première ligne de contact ou d'amitié" avec l’Afrique, selon un militant nigérian

La Russie peut aider les pays du continent pour un développement durable ce qui la rend un allié "de première ligne" de l'Afrique, a estimé auprès de Sputnik... 22.05.2023, Sputnik Afrique

D’importantes capacités industrielles et l’absence de passé colonial en Afrique sont des facteurs qui encouragent le rapprochement de Moscou avec le continent africain, a déclaré à Sputnik le militant nigérian David Okpatuma, président du conseil d'administration de l'initiative Development and Cooperation for Africa (DevCA), qui avait participé à plusieurs conférences et forums en Russie.Pour lui, les Russes "deviendront notre première ligne de contact ou d'amitié".La Russie peut contribuer à la croissance économique de l'Afrique, surtout dans les domaines de la gestion des ressources naturelles et de l'agriculture durable. Il est aussi grand temps que l'Afrique s'inspire de l'expérience de la Russie dans le domaine du nucléaire civil, ce qui donnera au continent africain un élan, estime M.Okpatuma.Un point commun peut être trouvé dans l’héritage culturel, poursuit le militant: "Nous avons beaucoup de fierté culturelle depuis l'époque d'Hannibal, l'arrière-grand-père d'Alexandre Pouchkine [célèbre poète russe, ndlr]. Je veux dire, il était Africain […]. Et même aujourd'hui, quand il s'agit de la façon dont nous vénérons les personnes âgées, la façon dont nous maintenons notre fierté culturelle à un apogée, nous voyons que la Russie et l'Afrique ont une fierté historique très, très similaire, un héritage historique", a-t-il noté.

