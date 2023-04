"Les États-Unis sont entre le marteau russe et l’enclume chinoise en Afrique"

"Je ne pense pas que les pressions exercées par les pays occidentaux sur certains pays africains quant au choix de leurs partenaires puissent aboutir. Il y a une prise de conscience qui va au-delà du simple constat, une réelle démarche de rupture dont on voit les effets se produire ici et là, à travers des prises de position de plus en plus audacieuses, des réflexions et des actes forts posés par des élites politiques et une société civile très dynamique", déclare-t-il ainsi.