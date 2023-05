https://fr.sputniknews.africa/20230524/apres-le-malawi-et-le-kenya-voici-un-autre-destinataire-des-engrais-russes-1059448023.html

Après le Malawi et le Kenya, voici un autre destinataire des engrais russes

Le Nigeria pourrait devenir le troisième pays africain à recevoir gratuitement un lot d’engrais russes. Précédemment, plus de 50.000 tonnes de fertilisants... 24.05.2023, Sputnik Afrique

Dans une initiative humanitaire pour pallier le manque des fertilisants en Afrique, Uralchem-Uralkali, producteur russe d’engrais, a annoncé ce 24 mai à Sputnik que le Nigeria "devrait être le prochain destinataire".Ce pays deviendrait ainsi le troisième État africain à recevoir des engrais russes à titre gracieux. L’initiative remonte à la fin 2022, quand Uralchem-Uralkali a décidé de fournir gratuitement ses engrais, bloqués dans des ports européens à cause des sanctions. Les destinataires de ces produits sont des pays en développement, notamment africains.Destinataires africainsActuellement, le groupe a déjà envoyé à plusieurs pays d’Afrique 54.000 tonnes des 260.000 tonnes d’engrais bloqués.Fin avril, un volume de 34.000 tonnes a été fourni au Kenya. La livraison comprenait du chlorure de potassium, du carbamide et des engrais NPKS. Elle a été réalisée en collaboration avec le Programme alimentaire mondial (PAM) qui a affrété un bateau spécialement pour cela, selon le groupe russe.Fin 2022, le premier lot gratuit de fertilisants russes avait été envoyé au Malawi. Au total, ce sont 20.000 tonnes qui ont été livrées via le Mozambique.Davantage d’engraisLe groupe envisage désormais d’envoyer 55.000 tonnes d’engrais potassiques au Sri Lanka. Les fertilisants se trouvent dans le port de Riga (Lettonie).Au total, Uralchem-Uralkali est prêt à en livrer gratuitement aux pays en développement environ 300.000 tonnes.

