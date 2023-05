https://fr.sputniknews.africa/20230520/louganda-table-sur-une-entreprise-turque-pour-construire-un-chemin-de-fer-vers-locean-indien-1059365316.html

L’Ouganda table sur une entreprise turque pour construire un chemin de fer vers l’océan Indien

La construction d’un chemin de fer reliant la capitale ougandaise au littoral kényan de l’océan Indien envisagée depuis 2015 commencera cette année, selon le... 20.05.2023, Sputnik Afrique

L'Ouganda a annoncé que la construction d’une nouvelle ligne ferroviaire d'un coût de 2,2 milliards de dollars commencera cette année. L’information a été bien accueillie par les commerçants, car elle pourrait réduire les coûts de transport élevés dans ce pays enclavé.Le contrat relatif à ce projet de construction d’une ligne ferroviaire longue de 273 kilomètres a été attribué en 2015 à la China Harbour and Engineering Company. Le contrat a été cependant résilié par le gouvernement ougandais en janvier 2023 suite à l’incapacité de l’entreprise à mobiliser des financements.Des négociations avec Yapi Merkezi ont été entamées.Un avantage économiqueSelon l’agence Ecofin, le chemin de fer fera partie du corridor ferroviaire transnational qui devrait interconnecter sur 1.724 km le port kényan de Mombasa à plusieurs pays enclavés de la région, dont l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Soudan du Sud et la RD Congo.Le Président ougandais Yoweri Museveni a récemment déclaré que la construction du chemin de fer stimulerait le commerce régional et améliorerait la connectivité.

