https://fr.sputniknews.africa/20230420/lafrique-ne-veut-pas-aider-loccident-dans-sa-rivalite-avec-moscou-selon-le-president-ougandais-1058727679.html

L'Afrique ne veut pas aider l’Occident dans sa rivalité avec Moscou, selon le Président ougandais

L'Afrique ne veut pas aider l’Occident dans sa rivalité avec Moscou, selon le Président ougandais

La Russie n'a jamais nui au continent africain. Par conséquent, ce dernier ne veut pas entrer en confrontation avec Moscou, malgré les appels de l'Occident, a... 20.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-20T14:52+0200

2023-04-20T14:52+0200

2023-04-20T14:56+0200

afrique subsaharienne

ouganda

russie

occident

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/03/01/1045291113_0:393:1920:1473_1920x0_80_0_0_adfdb891346d43593bbd91aca8c176d7.jpg

Yoweri Museveni s’en est pris aux pays occidentaux, qui incitent, selon lui, les États africains à prendre des positions hostiles envers la Russie.La Russie est partenaire de l’Afrique depuis un siècle, avec un soutien aux mouvements anticoloniaux, a-t-il souligné ajoutant que Moscou n'a jamais nui au continent africain.Il a également félicité le Président Poutine qui après avoir pris le pouvoir en 2000, a "stabilisé la Russie" et l’a "à nouveau renforcée"."Nous avons suffisamment de problèmes à résoudre"Parallèlement, Yoweri Museveni a appelé à la coopération avec l’Occident et non à la rivalité:

afrique subsaharienne

ouganda

russie

occident

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, ouganda, russie, occident