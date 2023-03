https://fr.sputniknews.africa/20230327/louganda-dit-etre-tres-satisfait-de-la-cooperation-militaire-avec-la-russie-1058332549.html

L’Ouganda dit être "très satisfait" de la coopération militaire avec la Russie

L’Ouganda dit être "très satisfait" de la coopération militaire avec la Russie

L’Ouganda achète des armes et diverses technologies "de haute qualité" à Moscou et est "très satisfait" de sa coopération dans le domaine de la défense avec la... 27.03.2023, Sputnik Afrique

2023-03-27T17:29+0200

2023-03-27T17:29+0200

2023-03-27T17:29+0200

afrique subsaharienne

ouganda

russie

formation

aide militaire

coopération

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e5/0a/02/1051960340_0:142:2885:1764_1920x0_80_0_0_329e69e2f0b35a8983c668b8242dbf94.jpg

Kampala apprécie ses liens militaires avec Moscou, a déclaré le Président de ce pays d'Afrique de l'Est, Yoweri Museveni, citépar les médias russes.Le pays achète des armes et diverses technologies "de haute qualité" à Moscou, a fait savoir le chef de l’État.Yoweri Museveni a également mis en valeur le rôle de l'Union soviétique pour son aide dans la lutte de l'Afrique contre le colonialisme.Formation aux hélicoptères russesLa semaine dernière, l’armée de l’air ougandaise a annoncé qu’un groupe de ses pilotes et ingénieurs se sont formés au maniement des hélicoptères d’attaque russes Mi-28 NE. Il s’agit de 12 pilotes et de 52 ingénieurs."Il ne fait aucun doute que l'introduction des hélicoptères d’attaque sur le champ de bataille a changé le cours de la guerre dans le nord de l'Ouganda", a réagi le commandant de l'armée de l'air, le lieutenant-général Charles Okidi.Kampala utilise des hélicoptères d’attaque russes depuis plusieurs décennies. Les premières versions du Mi-28 sont arrivées dans le pays en 1982, en remplacement des Mi-24 et Mi-25 soviétiques. Il a également reçu un lot de Mi-28 NE en 2022.

afrique subsaharienne

ouganda

russie

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

afrique subsaharienne, ouganda, russie, formation, aide militaire, coopération