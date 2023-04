https://fr.sputniknews.africa/20230412/la-tanzanie-et-le-burundi-construiront-un-chemin-de-fer-1058565098.html

La Tanzanie et le Burundi construiront un chemin de fer

Une ligne ferroviaire reliant la Tanzanie et le Burundi et qui devrait aussi passer par la République démocratique du Congo est en train de prendre forme. En... 12.04.2023, Sputnik Afrique

La Tanzanie et le Burundi seront liés par une ligne ferroviaire électrifiée à écartement normal (SGR, 1,435 mm), longue d'environ 282 kilomètres, conformément à un accord signé par les gouvernements des deux pays, a annoncé ce mardi 11 avril le journal sud-africain The Citizen.Selon le journal, le chemin de fer partira d'Uvinza à l’ouest de la Tanzanie, traversera la frontière internationale le long de la rivière Malagarasi, continuera jusqu'à Musongati (sud du Burundi) et prendra fin à Gitega (centre de Burundi). Il devrait ensuite atteindre la République démocratique du Congo (RDC).Le projet sera devrait être réalisé en cinq ans. Une fois achevé, il devrait permettra l’apparition du deuxième chemin de fer électrifié transfrontalier d’Afrique après que l’Éthiopie et Djibouti ont lancé la première ligne ferroviaire multinationale entièrement électrique du continent, longue de 750 kilomètres, en 2016.Faciliter le commerce transfrontalierSelon The Citizen, la Tanzanie a récemment entamé la modernisation de son infrastructure ferroviaire pour faciliter le commerce transfrontalier.En décembre 2022, elle a finalisé un accord de 2,2 milliards de dollars avec la Chine qui verra un réseau SGR de 2.561 kilomètres, reliant la ville portuaire de Dar-es-Salaam à des pays comme la RDC, le Rwanda, le Burundi et l’Ouganda.Ce sera le plus long réseau ferroviaire moderne d’Afrique lorsqu’il sera achevé en 2026. Les coûts s’élèvent pour l’instant à 10,04 milliards de dollars.

