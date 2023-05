https://fr.sputniknews.africa/20230514/mesure-salutaire-quelles-consequences-pour-le-lancement-dune-monnaie-numerique-au-zimbabwe-1059249626.html

"Mesure salutaire": quelles conséquences pour le lancement d’une monnaie numérique au Zimbabwe

La monnaie numérique adossée à l’or au Zimbabwe permettra de stabiliser rapidement l'économie du pays et de mettre fin à l'inflation, estime auprès de Sputnik... 14.05.2023, Sputnik Afrique

Des conséquences positives. Interrogé par Sputnik, l’écrivain et économiste camerounais Yamb Ntimba analyse le lancement, début mai par le Zimbabwe, d’une monnaie numérique adossée sur l’or.Selon Yamb Ntimba, le lancement permettra de booster la production d'or au Zimbabwe et de "stabiliser rapidement l'économie, de mettre fin à l'inflation et de pouvoir relancer la production au Zimbabwe"."Cette expérience est scrutée, suivie et ‘monitorée’ par pratiquement tous les pays du monde, mais particulièrement par les Africains qui ont de très grandes réserves d'or, et surtout par beaucoup de pays d'Afrique et d'Asie et d'Amérique du Sud", assure l’expert.Le FMI, "gendarme financier de l'Occident"Yamb Ntimba fustige le FMI qui, quelques jours après le lancement, a mis en garde contre l’initiative, incitant les autorités à peser de nouveau le pour et le contre."Le FMI, qui est le gendarme financier de l'Occident, n'a pas envie que le monde s'organise sur le mode de la paix, de la prospérité partagée", réagit-il.Vers un système "totalement décentralisé" en AfriqueL’expert camerounais prône un système monétaire "totalement décentralisé" en Afrique. Cela "permet d'éviter l'hégémonie d'une seule autorité ou d'un seul pays sur le continent".Pour lui, "la seule vraie monnaie" est le bitcoin.Pourtant, Yamb Ntimba salue l’idée d’une monnaie commune des BRICS qui en est à ses débuts au sein du groupe. Cette initiative "est déjà un premier pas. C'est une monnaie qui est totalement décentralisée, qui n'est pas la propriété d'un État, mais qui appartient à tout le groupe", souligne-t-il.

