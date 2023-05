https://fr.sputniknews.africa/20230513/lancement-dune-monnaie-numerique-au-zimbabwe-avantages-et-inconvenients-1059231034.html

Lancement d’une monnaie numérique au Zimbabwe: avantages et inconvénients

Le Zimbabwe a lancé le 8 mai une monnaie numérique adossée sur l’or. Dans ce contexte, deux experts russes ont parlé auprès de Sputnik Afrique de cette mesure... 13.05.2023, Sputnik Afrique

Grand producteur d'or, le Zimbabwe a introduit le 8 mai une monnaie numérique nationale liée à l'or. Cette initiative vise à stabiliser le système financier hyperinflationniste du pays.Dans un entretien avec Sputnik Afrique, Anguelina Akimenko, experte en monnaies numériques, a expliqué que l'une des tâches des régulateurs est de créer ainsi "des actifs d'investissement alternatifs qui remplissent une fonction de couverture pour les personnes et les organisations".Ainsi, comme l'a rappelé la spécialiste, la précédente mesure anti-inflation au Zimbabwe a été l'introduction de pièces d'or en 2022. Ces pièces sont libellées en onces plutôt qu'en monnaie nationale, ce qui en fait un instrument d'investissement indépendant.Avantages et inconvénientsMme Akimenko a cité comme avantages de cette mesure la création d'un instrument d'investissement stable, la possibilité d'investir sans stockage physique de l'actif, la facilité de transaction et de transfert de l'actif, ainsi que la transparence de la comptabilisation des droits.En même temps, l'utilisation d'or tokenisé pour les règlements comporte un certain nombre de risques, tels que: une menace pour la stabilité de la monnaie nationale en tant qu'instrument de paiement de l'État, le rejet possible de la monnaie numérique par les contreparties au niveau international en raison d'un manque de confiance dans son émetteur, les problèmes de tarification des contrats en raison de la volatilité des prix de l'or dans les bourses d'échange.Un concurrent à la monnaie classique?De son côté, Andreï Koudriavtsev, expert de l’économie africaine, a également noté dans une interview accordée à Sputnik Afrique, que les cryptomonnaies gagnent en popularité dans les pays africains.Cependant, "il est encore prématuré de parler d'une véritable concurrence aux monnaies classiques", a estimé l'expert, "étant donné les spécificités des processus technologiques requis pour effectuer des paiements et des règlements en monnaies numériques, ainsi que la nécessité d'étendre et d'améliorer le cadre réglementaire des pays africains".

