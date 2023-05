https://fr.sputniknews.africa/20230513/le-plus-long-cable-sous-marin-a-relier-les-pays-de-la-mediterranee-un-accord-signe-en-tunisie-1059236333.html

Le plus long câble sous-marin à relier les pays de la Méditerranée? Un accord signé en Tunisie

Le plus long câble sous-marin à relier les pays de la Méditerranée? Un accord signé en Tunisie

Vers fin 2025, un nouveau câble de fibre optique sera posé entre l’Afrique du Nord et l’Europe pour offrir une meilleure connectivité internet, indique son... 13.05.2023, Sputnik Afrique

Un câble sous-marin long de 8.760 km sera construit pour relier l’Afrique du Nord au continent européen, il sera le plus long à connecter les deux rives de la Méditerranée, a annoncé Medusa Submarine Cable System, opérateur d’infrastructures sous-marines, après avoir signé un accord avec la société Orange Tunisie.Cette future infrastructure de fibre optique est censée booster la connectivité à très haut débit et renforcer la sécurité de la connectivité Internet, précise le document publié le 11 mai. Le câble aura jusqu'à 24 paires de fibres d’une capacité de 20 térabits chacune.Quels autres pays d’Afrique du Nord concernés?Le câble devrait passer par le fond marin entre la ville tunisienne de Bizerte et Marseille en France. Son lancement est prévu d’ici fin de l’année 2025. Il fera partie d’un système plus large.Outre la Tunisie et l’Égypte, ce sont également le Maroc et l’Algérie qui disposeront de points d’atterrissage au câble. Plusieurs pays européens dont l’Espagne, le Portugal, la France, la Grèce et Chypre en bénéficieront aussi, poursuit la source.

