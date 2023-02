https://fr.sputniknews.africa/20230207/avec-la-fibre-optique-la-rca-entre-dans-lere-du-numerique-1057848849.html

Avec la fibre optique, la RCA entre dans l’ère du numérique

La Centrafrique s'est dotée d'infrastructures de fibres optiques interconnectées avec le Congo-Brazzaville et le Cameroun. Le réseau va donner à la population... 07.02.2023

afrique subsaharienne

république centrafricaine

télécommunication

république du congo

cameroun

Le projet de dorsale à fibre optique en Afrique centrale entre dans sa phase opérationnelle. Le 6 février, les installations ont été officiellement remises au gouvernement centrafricain."On vient de le tester avec le chef de l'État. Il a appelé directement, il a vu la qualité et la fiabilité du réseau", a déclaré auprès de RFI François-Xavier Décopo, coordonnateur du projet Central African Backbone (CAB) – Composante RCA.Signé en 2019, le projet relie la RCA au Congo-Brazzaville et au Cameroun. Les installations de cette fibre optique sur le territoire centrafricain s’étendent sur plus de 900 km. 11 sites de relais sont construits à Bangui et dans des villes stratégiques du nord-ouest du pays.Selon François-Xavier Décopo, la commercialisation des services de communication débutera "d'ici peu de temps".Rompre avec le désenclavement numériqueLe projet est cofinancé par la Banque africaine de développement à hauteur de 13,216 millions d’unités de compte, soit plus de 17 millions de dollars, et par l’UE, à hauteur de 16,6 millions d’euros, selon le portail du gouvernement centrafricain.La mise en œuvre du projet favorisera "le désenclavement numérique " des zones rurales de la RCA, l’intégration régionale aux pays limitrophes (Cameroun et Congo) et la "revivification du pacte social à travers la création d’opportunités d’emploi, pour les jeunes en particulier", selon la Banque africaine de développement.

