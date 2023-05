https://fr.sputniknews.africa/20230509/moscou-prone-des-transactions-en-monnaies-nationales-avec-lafrique-du-nord-et-le-moyen-orient-1059139833.html

Moscou prône des transactions en monnaies nationales avec l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient

L'Afrique du Nord et le Moyen-Orient sont des régions prioritaires pour Moscou en matière de commerce extérieur. Les échanges avec les pays de cette zone ont... 09.05.2023, Sputnik Afrique

Les échanges commerciaux entre la Russie et la région MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient) se sont accrus de 83% en cinq ans, en atteignant 94,9 milliards de dollars, a déclaré lundi Maxime Rechetnikov, ministre russe du Développement économique. Il intervenait lors de la Réunion Annuelle sur l'Investissement (AIM), qui se déroule du 8 au 10 mai à Abou Dhabi.Une destination prioritaireAfin de continuer à consolider la coopération économique avec les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, la Russie doit intensifier ses efforts visant à créer une infrastructure bancaire et financière indépendante, selon le ministre. Il a souligné l'importance de passer aux règlements en monnaies nationales dans le commerce bilatéral.La coopération avec les pays de la MENA est l'une des priorités de la politique économique extérieure russe, a fait ressortir M. Rechetnikov.

