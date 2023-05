https://fr.sputniknews.africa/20230513/ce-pays-africain-a-ete-reconnu-comme-leader-dans-laviation-par-lua-1059227544.html

Ce pays africain a été reconnu comme leader dans l’aviation par l’UA

Ce pays africain a été reconnu comme leader dans l’aviation par l’UA

Le Togo a reçu un certificat de l’Union africaine reconnaissant son leadership dans le secteur de l’aviation. Il a été remis lors d’une réunion interrégionale... 13.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-13T12:34+0200

2023-05-13T12:34+0200

2023-05-13T12:38+0200

togo

aviation

afrique

union africaine (ua)

afrique subsaharienne

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e4/09/15/1044460260_0:125:1920:1205_1920x0_80_0_0_1c9f0dcb27004a6a0d698e91f4c500e3.jpg

L'Union africaine (UA) a décerné au Togo un certificat de reconnaissance de ses efforts et de son leadership en matière de sûreté et de sécurité aériennes en Afrique, indique Togo First.Le document a été remis en marge d’un atelier interrégional sur la facilitation et la sécurisation des frontières, tenu à Lomé, les 10 et 11 mai.Environ 60 spécialistes de 44 pays ont participé à la réunion, où ils ont partagé leurs expériences et discuté des dernières tendances en matière de sécurité et de facilitation aux frontières.Commentant cette récompense, le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC) a souligné l'importance du Togo dans le renforcement de l'intégration régionale dans le secteur de l'aviation.Travail en communCet atelier international a été organisé par la Commission africaine de l'aviation civile (CAFAC), la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) et l'Organisation arabe de l'aviation civile (OAAC). L'objectif était de renforcer la coopération entre ces parties, de renforcer la sécurité aux frontières et de faciliter l'échange de données sur les passagers.La réunion s'inscrit aussi dans le cadre du projet "Sûreté de l'aviation civile en Afrique, en Asie et au Moyen-Orient (CASE II)". L'UE a octroyé 8 millions d'euros pour ce projet d’une durée de 60 mois.

togo

afrique

afrique subsaharienne

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

togo, aviation, afrique, union africaine (ua), afrique subsaharienne