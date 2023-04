https://fr.sputniknews.africa/20230430/le-togo-lance-le-recensement-des-electeurs-pour-les-legislatives-1058952404.html

Le Togo lance le recensement des électeurs pour les législatives

La Commission électorale togolaise a lancé le recensement des électeurs du pays en prévision des législatives qui doivent se dérouler plus tard cette année. 30.04.2023, Sputnik Afrique

Le recensement des électeurs en vue des élections législatives et régionales prévues cette année au Togo a démarré le 29 avril samedi dans plusieurs localités du pays pour durer jusqu'au 3 juin. Aucune date n'a encore été annoncée pour la tenue de ces élections, mais elles se tiendront cette année, avait affirmé le Président togolais, Faure Gnassingbé, le 31 décembre dernier. Dans plusieurs centres de recensement à Lomé, les agents recenseurs étaient à leurs postes et l'opération se déroulait dans le calme. Dans certains centres, les salles de recensement étaient remplies de citoyens et d'autres attendaient au-dehors.

Maghreb Arabe Presse

