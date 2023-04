https://fr.sputniknews.africa/20230426/aviation-quand-les-ingenieurs-russes-et-chinois-tiennent-en-echec-les-sanctions-occidentales--1058873502.html

Aviation: quand les ingénieurs russes et chinois tiennent en échec les sanctions occidentales

Aviation: quand les ingénieurs russes et chinois tiennent en échec les sanctions occidentales

La Russie parvient à surmonter les sanctions technologiques occidentales en produisant elle-même de nouveaux composants ou en misant sur des partenariats... 26.04.2023, Sputnik Afrique

2023-04-26T20:45+0200

2023-04-26T20:45+0200

2023-04-26T20:45+0200

russie

aviation

industrie aéronautique

aéronautique

chine

importations

sanctions

sanctions antirusses

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104184/27/1041842733_0:41:3430:1970_1920x0_80_0_0_d5a65fcdd11d138bfd3dec44ae3a3c27.jpg

Les ingénieurs russes s’adaptent. Sevrées de composants occidentaux à cause des sanctions, les industries de pointe russe continuent néanmoins leur production. Des alternatives se mettent en place, en lançant des chaînes d’approvisionnements russes ou en cherchant de nouveaux fournisseurs.L’Institut central d'aérohydrodynamique (TsAGI) parvient ainsi à poursuivre ses recherches et s’apprête par exemple à tester le Sukhoi Superjet New, un long-courrier où 97% des composants étrangers ont été remplacés par des dérivés russes, comme l’explique à Sputnik Stanislav Doubinski, chef du département des ressources et de la fiabilité.Appui chinoisPour les aider dans leur tâche, les ingénieurs du TsAGI ont d’ailleurs reçu le soutien de certains collègues chinois. Un projet commun a par exemple permis d’élaborer des tests dans une soufflerie chinoise, qui permettront d'affiner les méthodes d'évaluation du bruit et de l'aérodynamiquedes appareils russes.La Chine ne semble d’ailleurs rien à avoir à envier aux puissances occidentales en matière de recherche aéronautique, comme le confie à Sputnik Sergueï Chernychev, directeur de recherche TsAGI.Les exportations technologiques vers la Russie se sont réduites ces derniers mois, suite aux divers paquets de sanctions concoctés par l’UE et les États-Unis. Le G7 songe désormais à interdire tout type d’exportations vers la Russie, comme le rapportait récemment Bloomberg. Une décision radicale, qui ne manquerait pas d’"affecter l’économie mondiale" et augmenterait le risque d’une crise systémique, comme l’a souligné le porte-parole du Kremlin, DmitriPeskov.

russie

chine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, aviation, industrie aéronautique, aéronautique, chine, importations, sanctions, sanctions antirusses