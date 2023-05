https://fr.sputniknews.africa/20230508/si-nous-faisions-confiance-aux-usa-nous-finirions-comme-lafghanistan-dit-un-ministre-turc-1059112675.html

"Si nous faisions confiance aux USA, nous finirions comme l'Afghanistan", dit un ministre turc

"Si nous faisions confiance aux USA, nous finirions comme l'Afghanistan", dit un ministre turc

Après avoir éliminé les institutions occidentales, la Turquie construit sa propre ligne de comportement sans prêter attention à ce que dit Washington, a... 08.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-08T11:29+0200

2023-05-08T11:29+0200

2023-05-08T11:32+0200

occident

turquie

états-unis

libération

afghanistan

international

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/104403/82/1044038201_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_b23f24c71d2ed4f3b8bd5f348a8b577c.jpg

Ankara a réussi à se libérer de l’influence occidentale et ne tient plus compte des déclarations américaines, a indiqué le ministre turc de l’Intérieur.En avril, le ministre a estimé que les États-Unis continuaient de perdre leur crédibilité dans le monde, et que l’Europe n’était que leur "pion". Et d’ajouter que les pays africains détestent les États qui les exploitent et se tournent vers leurs langues locales.Une menace terroriste évitéeEn plus de cela, l’interaction étroite avec Washington aurait pu conduire à l’installation de terroristes près de la frontière turque. Suleyman Soylu a cité l’exemple de la province Hatay, située dans le sud du pays:

occident

turquie

états-unis

afghanistan

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

occident, turquie, états-unis, libération, afghanistan, international