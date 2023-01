https://fr.sputniknews.africa/20230102/les-guerres-provoquees-par-loccident-a-lorigine-de-lafflux-de-migrants-selon-un-senateur-russe--1057484368.html

Les guerres provoquées par l’Occident à l’origine de l’afflux de migrants, selon un sénateur russe

Un nombre record de migrants ont traversé la Manche vers le Royaume-Uni sur de petits bateaux en 2022. Cet afflux sur le continent européen résulte de... 02.01.2023, Sputnik Afrique

Le président de la commission pour la politique de l’information au sein du Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement russe, Alekseï Pouchkov, a commenté le nombre record de migrants ayant franchi la Manche vers le Royaume-Uni.Sky News a annoncé le 1er janvier que 45.728 personnes avaient gagné les côtes britanniques à bord de petits bateaux en 2022, soit une augmentation de plus de 17.000 sur les 28.526 arrivées en 2021.La désadhésion de l’UE n’aide pasSelon lui, la France a depuis longtemps cédé face à cet afflux.Les chiffres compilés par Sky News sur la base des données provisoires publiées quotidiennement et hebdomadairement par le gouvernement, montrent une forte augmentation du nombre d'arrivées l'année dernière, la poursuite d'une tendance de plusieurs années qui ne montre aucun signe d'arrêt.Des conséquences mortellesLes chiffres publiés par le gouvernement le jour du Nouvel An étaient très similaires, le nombre final étant confirmé à 45.756.L'année dernière, 1.104 bateaux ont réussi à atteindre le Royaume-Uni, une légère augmentation par rapport aux 1.034 ayant traversé la Manche en 2021.Cela met une fois de plus en lumière l'une des tendances les plus préoccupantes - les passeurs embarquent de plus en plus de personnes à bord de canots de plus en plus gros, parfois avec des conséquences mortelles.

