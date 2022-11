https://fr.sputniknews.africa/20221115/les-entrees-irregulieres-en-ue-en-hausse-de-73-par-rapport-a-2021-selon-frontex-1056826795.html

Les entrées irrégulières en UE en hausse de 73% par rapport à 2021, selon Frontex

Les entrées irrégulières en UE en hausse de 73% par rapport à 2021, selon Frontex

Les calculs préliminaires des analystes de Frontex pour 2022 évaluent à 275.500 les entrées irrégulières aux frontières de l’Union européenne en dix mois. Une... 15.11.2022, Sputnik Afrique

2022-11-15T12:38+0100

2022-11-15T12:38+0100

2022-11-15T12:38+0100

international

frontex (agence européenne pour la surveillance des frontières)

migrants

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1053663421_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_6333567393ab2885f9aa42ea35b8e3b4.jpg

Le communiqué de presse de l’agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes fait état de 275.500 entrées irrégulières détectées aux frontières extérieures de l’Union européenne au cours des dix premiers mois de 2022.Frontex précise cependant que ces données préliminaires se réfèrent au nombre de détections de franchissements irréguliers, la même personne pouvant tenter de passer plusieurs fois à différents endroits.Ce chiffre, en hausse de 73% par rapport à la même période de 2021, est le "plus élevé depuis 2016".L’agence détaille que le nombre élevé de passages peut être attribué aux tentatives répétées des migrants déjà présents dans les Balkans occidentaux, mais aussi aux personnes qui abusent de l'accès sans visa à la région.Deuxième route migratoire activeLa deuxième route migratoire la plus active vers l'UE, celle de la Méditerranée centrale [entre la Sardaigne et la Sicile] a connu une augmentation de 48% entre janvier et octobre, passant à 79.140.Le nombre de migrants irréguliers détectés dans la Manche s'élève à 62.323 ce qui représente une augmentation de 70% par rapport à la même période en 2021.Les migrants de l'Ocean VikingDans ses estimations pour les dix premiers mois Frontex n’a pas pris en compte les 234 migrants du navire Ocean Viking débarqués au port militaire de Toulon et en Corse après 20 jours en mer après que l’Italie a refusé de les accueillir. Sur ces 234 migrants secourus entre les côtes libyennes et italiennes par l’ONG SOS Méditerranée 175 quitteront la France pour être relocalisés dans 11 pays.

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

international, frontex (agence européenne pour la surveillance des frontières), migrants