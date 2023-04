https://fr.sputniknews.africa/20230413/crepuscule-des-idoles-comment-les-brics-vont-ils-eclipser-loccident-1058587081.html

Crépuscule des idoles: comment les BRICS vont-ils éclipser l'Occident?

Les BRICS seraient en train de prendre l'ascendant sur l’Occident dans la bataille à distance, estime Valdir da Silva Bezerra, chercheur au Groupe d'études sur... 13.04.2023, Sputnik Afrique

Les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) tendent à éclipser les grandes puissances occidentales, déclare Valdir da Silva Bezerra, chercheur au Groupe d'études sur les BRICS de l'Université de São Paulo (GEBRICS-USP), dans un article pour Sputnik.Il rappelle que, selon les estimations du Fonds monétaire international (FMI), la contribution des BRICS au PIB mondial en parité de pouvoir d'achat sera supérieure à 50% en 2030. Déjà en 2020, elle était de 31,5%, contre 30% pour les pays du G7.Ensemble, les cinq pays des BRICS représentent plus de 40% de la population de la planète et plus d'un tiers de l'approvisionnement mondial en produits alimentaires.En effet le groupe des cinq, à travers son programme, serait plus attractif pour les pays en développement que ce que proposent depuis des lustres les organisations occidentales.Pourquoi les BRICS?La popularité croissante des BRICS s’explique d’une part, par leur volonté de créer un monde multipolaire. D’autre part, c’est le résultat de la méfiance à l'égard des privilèges exorbitants des États-Unis dans le système monétaire, selon M.da Silva Bezerra. En effet, Washington est dans une position privilégiée principalement en raison du rôle du dollar comme monnaie d'échange internationale et réserve de valeur.En plus, les principales institutions financières multilatérales d'après-guerre, comme la Banque mondiale (BM) et le Fonds monétaire international (FMI), traversent une crise de légitimité.Dès leur création en 2009, les BRICS ont jugé nécessaire d'accroître la "voix et la représentation" des pays en développement dans les mécanismes de gouvernance mondiale. Ils cherchent à promouvoir une "mondialisation économique ouverte, inclusive et équilibrée".Dans le même temps, la force relative des États membres du G7 au cours des années 1990 et 2000 résidait en partie "dans le manque de coordination politique existante entre les économies émergentes", estime le scientifique.Centres d'influence culturelle et civilisationnelle dans le mondeL’approche des BRICS au fil des années a démontré que le groupe a toujours préconisé l'existence de multiples centres d'influence culturelle et civilisationnelle dans le monde, relève l’expert des BRICS.Voilà pourquoi plusieurs pays du monde islamique -la Tunisie, la Turquie, l'Iran, l'Arabie saoudite, l'Égypte et d'autres encore- ont récemment souhaité rejoindre le groupe. Leadership "collectif" pour défendre le monde multipolaireLes BRICS représentent l'antithèse de ce modèle hégémonique mondial des anciennes "idoles", dans lequel un seul centre de pouvoir a la capacité d'imposer ses visions et ses préférences aux autres acteurs du système.Le nouveau modèle est basé sur un leadership "collectif", la multipolarité dans le monde.

