La fin de l’hégémonie américaine est déjà advenue, selon un ex-officier du renseignement US

Washington ne domine plus le monde entier, lequel tend désormais vers la bipolarité, estime Scott Ritter, analyste et ancien officier du renseignement... 06.05.2023, Sputnik Afrique

Les États-Unis ont déjà perdu leur puissance hégémonique et le monde n’est plus unipolaire, a déclaré Scott Ritter, ancien officier du renseignement américain du Corps des Marines.Selon lui, l’évolution de la situation dépend des unions économiques qui sont en train de se former. Dans un premier temps, ce sont les BRICS, auxquels l’Égypte, l’Argentine, l’Iran et l’Arabie saoudite veulent adhérer, a précisé l’ex-officier.Des défis à releverD’après Scott Ritter, si une telle union se forme, "un monde bipolaire" apparaîtrait:Enfin, la question se pose de savoir si les États-Unis pourront se faire à l’idée qu’ils ne sont plus en bout de table.

