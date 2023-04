https://fr.sputniknews.africa/20230429/un-ex-officier-du-renseignement-us-revele-comment-les-etats-unis-quitteront-lukraine-1058936979.html

Un ex-officier du renseignement US révèle comment les États-Unis quitteront l'Ukraine

Les Ukrainiens resteront seuls quand les États-Unis les abandonneront, selon l'analyste américain Scott Ritter, ancien officier du renseignement du Corps des... 29.04.2023

Les États-Unis quitteront l’Ukraine comme cela a été le cas avec l’Afghanistan ou le Vietnam, a déclaré l’analyste américain Scott Ritter, ancien officier du renseignement du Corps des Marines."Nous partons, tout simplement, et retournons à la forteresse Amérique ou à la forteresse l'Otan, vous pouvez l'appeler différemment. Mais les gens qui ont tout mis en jeu lorsque les États-Unis ont assuré qu'ils seraient à leurs côtés, qu’ils combattraient jusqu'au bout épaule contre épaule, ces gens ont pris le risque d’abandonner tout ce qu'ils avaient. Et ils sont laissés à leur propre sort", a-t-il déclaré le 28 avril dans Judging Freedom, un stream en direct animé par Andrew Napolitano, ancien juge et analyste chez Fox News.Les États-Unis ne font pas face à des conséquences désastreuses lorsqu'ils fuient un combat, comme cela s'est produit au Vietnam, selon lui. La politique américaine en Afghanistan s'est soldée par la honte et l'humiliation, mais Washington n'a pas eu à payer pour cela, ajoute-t-il.Auparavant, Scott Ritter a estimé qu’au cours du conflit, Kiev a déjà perdu 80% de ses troupes initiales.En mars, l’ancien militaire a avancé que l’Ukraine devrait épuiser ses réserves de munitions dans quelques mois et serait incapable de continuer ses actions militaires. Selon lui, l’Occident ne pourra pas pallier ce manque d’armements malgré tous ses efforts.Fin 2022, il a donné la date de la "victoire militaire" de la Russie qui sera, selon lui, à la fin de l'été 2023. "Les Russes deviennent une armée professionnelle orientée vers l'offensive qui fait la guerre mieux que quiconque sur cette planète", a-t-il fait savoir.

