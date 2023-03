https://fr.sputniknews.africa/20230311/a-quand-la-fin-du-conflit-en-ukraine-un-ex-officier-us-donne-ses-previsions-1058162112.html

À quand la fin du conflit en Ukraine? Un ex-officier US donne ses prévisions

L’Ukraine devrait épuiser ses réserves de munitions dans les prochains mois et être incapable de continuer ses actions militaires, a déclaré un ex-officier... 11.03.2023, Sputnik Afrique

L’Ukraine devrait être défaite à l’épuisement de ses réserves de munitions, a estimé un analyste et ancien officier américain du renseignement du Corps des Marines. Cela devrait se passer dans les mois à venir.En février, l’ex-militaire avait déjà tablé sur la capitulation des forces de Kiev vers le mois d’octobre de cette année. D’après lui, les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine devraient s’arrêter vers le milieu de l’été et le pays finirait vaincu dès l’automne.Déjà à sec?Les informations sur la pénurie de munitions au sein des forces armées ukrainiennes ont été relayées début février par un responsable du bureau du Président Zelensky dans un entretien à Bloomberg. Elles ont été ensuite démenties par le chef de la Défense, Oleksiï Reznikov. Il a toutefois noté deux semaines plus tard que l’Ukraine attend la livraison de 250.000 obus d'artillerie par mois auprès de l’Union européenne.Début mars, le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a déclaré avoir proposé aux membres des Vingt-Sept de débloquer un milliard d’euros pour un prélèvement d’urgence de munitions pour Kiev sur les réserves existantes.Selon lui, ce paquet d’aide devrait être discuté le 20 mars lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense de l’UE.

