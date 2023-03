https://fr.sputniknews.africa/20230304/lue-pense-a-leconomie-de-guerre-suite-a-la-demande-de-kiev-de-livrer-250000-obus-par-mois-1058100841.html

L’UE pense à "l’économie de guerre" suite à la demande de Kiev de livrer 250.000 obus par mois

Après que Kiev a demandé que lui soit fourni mensuellement un nombre d’obus deux fois supérieur à ce qu’il utilise maintenant sur les champs de bataille, l’UE... 04.03.2023, Sputnik Afrique

L'Ukraine appelle l'UE à envoyer 250.000 obus d'artillerie par mois, indique le Financial Times en citant une lettre de la Défense ukrainienne.En s’adressant aux Vingt-Sept, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksiï Reznikov, affirme que les forces de Kiev tirent 110.000 obus de calibre 155 mm par mois. Selon ses dires, ce nombre représente 25% des obus tirés par l’armée russe.Mais selon les estimations de Kiev, son besoin minimum représente "60% de l'ensemble complet des munitions, soit 356.400 obus par mois".Qui pourrait les produire?Les responsables indiquent que seules 12 entreprises de l'UE fabriquent des obus de 155 mm, la Norvège et le Royaume-Uni abritant également des usines, poursuit le journal britannique.En parallèle, l’UE prévoit de débloquer 500 millions d’euros de fonds européens pour augmenter la production d'armes en finançant l'expansion d'usines.De ce fait, le Vieux Continent devrait passer à une économie de guerre, a estimé Thierry Breton, le commissaire européen à l'Industrie, auprès du Financial Times. Cette idée, qui suscite des désaccords au sein des pays membres de l’UE, pourrait être abordée lors d’un sommet à Bruxelles les 23 et 24 mars.

