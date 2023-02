https://fr.sputniknews.africa/20230222/la-france-va-relocaliser-la-production-de-poudre-pour-obus-1057994867.html

La France va relocaliser la production de poudre pour obus

L'entreprise française relocalise la production de poudre pour obus de Suède en France, l'expliquant entre entre par le conflit en Ukraine. 22.02.2023, Sputnik Afrique

L'industriel français Eurenco, qui produit des explosifs et poudres pour les munitions d'artillerie, va relocaliser à Bergerac, en Dordogne, la production de poudre propulsive pour les obus depuis son site en Suède, a annoncé mercredi le ministre des Armées Sébastien Lecornu. Il a justifié cette décision par les conséquences du conflit en Ukraine, entre autres.La mise en œuvre de cette usine est prévue pour le premier semestre 2025. Les 1.200 tonnes de poudre propulsive permettront à Eurenco de fabriquer 500.000 charges modulaires, soit 95.000 "coups complets", a détaillé le PDG de l'entreprise. Eurenco avait par le passé "rationalisé son outil industriel en délocalisant cette production sur son site suédois tout en conservant la propriété du savoir-faire technologique en France", relevait un rapport parlementaire sur les stocks de munitions publié la semaine passée.La poudre était également achetée auprès de fournisseurs italiens, allemands et suisses.Les stocks se videraient trop viteSi l'entreprise y réfléchissait depuis la crise du Covid, "l'élément déclencheur de l'investissement a été la consommation des stocks, pas seulement en France mais partout en Europe", selon le PDG d'Eurenco, Thierry Francou.De nombreux pays fournissent en effet des obus de 155 mm à l'Ukraine, vidant leurs stocks. En France, le Président a appelé à entrer en "économie de guerre", afin de pousser les industriels à augmenter leurs capacités à livrer davantage et plus rapidement les matériels militaires.

