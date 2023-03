https://fr.sputniknews.africa/20230301/armes-livrees-et-promises-a-lukraine-par-loccident-1058045951.html

Armes livrées et promises à l'Ukraine par l'Occident

Les appétits de l’Ukraine grossissent du jour au lendemain et que son Président demande à ses alliés des avions de combat et des missiles à longue portée... 01.03.2023, Sputnik Afrique

Le Président ukrainien demande à l’Occident des avions de combat et des missiles de longue portée pour pouvoir cibler le territoire russe, ce qui rend les probables fournisseurs indécis.Son avant-dernier vœu était de recevoir les chars qui lui avaient été promis après de longues réflexions et de forts doutes.Les promesses ont été, paraît-il, tenues, car des chars Leopard ont déjà été vus en Ukraine."Il y a eu des déclarations d’après lesquelles des Leopard sont apparus aux environs d’Artiomovsk. Ce sont des cibles blindées comme les autres. Il ne faut pas en faire une sensation. La raspoutitsa actuelle compliquera les déplacements des engins aussi lourds que le Leopard", a fait savoir Ian Gaguine, conseiller du chef par intérim de la RPD.À en croire le ministre polonais de la Défense Mariusz Blaszczak, les Leopard promis par la Pologne se trouvent déjà en Ukraine.Ces blindés seront livrés à Kiev par l’Allemagne, leur constructeur, ainsi que par l’Espagne, le Canada et la Finlande.Varsovie s’est dit prêt à remettre à Kiev jusqu’à 14 Leopard 2 dans le cadre de la coalition internationale. Elle lui a déjà livré environ 250 chars T-72 de conception soviétique.

