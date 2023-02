Le renseignement russe révèle des données sur les livraisons d’armes occidentales à l’Ukraine

https://fr.sputniknews.africa/20230220/le-renseignement-russe-revele-des-donnees-sur-les-livraisons-darmes-occidentales-a-lukraine-1057967450.html

Les militaires russes ont détruit la majeure partie du matériel de guerre livré à l’Ukraine par les pays de l’Otan, selon le Service russe de renseignement... 20.02.2023, Sputnik Afrique

Le Service russe de renseignement extérieur (SVR) a rendu publiques des données sur le matériel de guerre que les pays de l’Otan ont livré à l’Ukraine.Le service de presse du SVR précise que les militaires russes ont détruit la majeure partie de ce matériel occidental.En outre, l’Ukraine a reçu de ses alliés 9.800 roquettes de LRM, 609.000 munitions antichars et 1.206.000 obus.Cible légitime des frappes russesLes livraisons d’armes à l’Ukraine avaient été le sujet d’une note adressée aux pays de l’Otan dès le printemps dernier.Le ministre russe des Affaires étrangères avait signalé que toute cargaison contenant du matériel de guerre serait une cible légitime pour la Russie.Selon Sergueï Lavrov, les États-Unis et l’Alliance sont directement impliqués dans le conflit non seulement par les fournitures d’armes, mais aussi par l’entraînement des effectifs ukrainiens au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie et dans certains autres pays.Au 11 janvier 2022, les pays étrangers et les organisations internationales avaient accordé au total à Kiev plus de 150,8 milliards de dollars d’aide depuis le début de l’opération militaire spéciale russe. Selon les déclarations officielles des pays donateurs et les données des médias, près d’un tiers de cette somme, à savoir 48,5 milliards de dollars, est destiné aux besoins militaires ukrainiens.

