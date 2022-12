https://fr.sputniknews.africa/20221204/un-ancien-militaire-americain-donne-la-date-de-la-victoire-militaire-russe-en-ukraine-1057174582.html

Un ancien militaire américain donne la date de la victoire russe en Ukraine

Un ancien militaire américain donne la date de la victoire russe en Ukraine

La Russie gagnera en Ukraine à l'été 2023, considère l’ancien militaire américain Scott Ritter, selon qui aucune négociation n’aura lieu d’ici là. 04.12.2022, Sputnik Afrique

2022-12-04T15:58+0100

2022-12-04T15:58+0100

2022-12-04T16:03+0100

donbass. opération russe

russie

ukraine

militaires russes

donbass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0b/1056147286_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9029ffcd182f689946a09b4d8c21f9e0.jpg

Alors que l’opération spéciale russe se poursuit en Ukraine depuis plus de 9 mois, l’analyste américain Scott Ritter, ancien officier du renseignement du Corps des Marines, s’est exprimé sur son issue."Ce ne sera pas rapide, mais je pense qu'à la fin de l'été prochain, l'armée russe remportera une victoire militaire", a-t-il lancé le 30 novembre dans Judging Freedom, un stream en direct animé par Andrew Napolitano, ancien juge et analyste chez Fox News."Le monde est témoin de la mort de l'Ukraine, c'est tragique", a assuré Scott Ritter au cours de ce stream regardé 159.000 fois sur YouTube. D’après lui, pour l’Ukraine, la situation va empirer.Place des négociationsBien que Vladimir Poutine soit généralement "ouvert aux contacts", le Kremlin n'est pas prêt pour des pourparlers avec les États-Unis si la condition en est "le retrait d'Ukraine", a fait savoir le 2 décembre le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov.D’après Scott Ritter, il ne sera pas question de négociations jusqu'à l’été 2023.La Russie mène son opération militaire spéciale depuis le 24 février. La Russie mène son opération militaire spéciale depuis le 24 février. Vladimir Poutine lui a donné pour objectif "la protection des personnes qui ont été victimes d'intimidations et de génocide par le régime de Kiev pendant huit ans".

russie

ukraine

donbass

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, ukraine, militaires russes, donbass