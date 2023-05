https://fr.sputniknews.africa/20230505/un-attentat-prepare-par-kiev-contre-un-responsable-de-la-centrale-nucleaire-de-zaporojie-dejoue--1059054821.html

Un attentat préparé par Kiev contre un responsable de la centrale nucléaire de Zaporojié déjoué

Un attentat préparé par Kiev contre un responsable de la centrale nucléaire de Zaporojié déjoué

Deux Ukrainiens qui préparaient un attentat contre un responsable de la centrale nucléaire de Zaporojié ont été arrêtés par le Service fédéral de sécurité... 05.05.2023, Sputnik Afrique

2023-05-05T13:34+0200

2023-05-05T13:34+0200

2023-05-05T14:08+0200

russie

attentat

centrale nucléaire de zaporojié

ukraine

fsb

explosifs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.africa/img/07e6/08/1d/1055996363_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_3ec43ce4a88bef5f6812a599db14723f.jpg

Le Service fédéral de sécurité (FSB) a annoncé ce 5 mai avoir déjoué un attentat contre un responsable de la centrale nucléaire de Zaporojié, préparé par les services secrets ukrainiens.Deux membres d’un groupe terroriste et de sabotage ont été arrêtés et placés dans un centre de détention dans la région de Zaporojié. Il s’agit de citoyens ukrainiens nés en 1979 et en 1984. Une enquête pénale a été ouverte.Un engin explosif prêt à l’emploi a été saisi, ainsi que d’autres explosifs, des armes légères et des munitions, a précisé l’instance russe.Les suspects recueillaient également des informations sur la localisation d’installations militaires russes, les effectifs des forces armées et des forces de l’ordre de la Russie, ainsi que sur les habitants locaux prorusses, poursuit le FSB.Qui est derrière cette tentative?L’acte en préparation était coordonné par des employés du Bureau général du renseignement de la Défense ukrainienne et par une médiatrice qui se trouve en Finlande, pays ayant récemment adhéré à l'Otan. L’enquête est toujours en cours sur l’implication du groupe dans d’autres actes terroristes et de sabotage.

russie

ukraine

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Afrique feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Afrique

russie, attentat, centrale nucléaire de zaporojié, ukraine, fsb, explosifs