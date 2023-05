https://fr.sputniknews.africa/20230503/le-fsb-dejoue-des-attentats-pilotes-par-lukraine-en-crimee-1059005785.html

Le FSB déjoue des attentats pilotés par l’Ukraine en Crimée

2023-05-03

Le contre-espionnage russe a mis en échec les projets de la Direction générale du renseignement ukrainien qui préparait des attentats en Crimée, selon le Centre de presse du Service fédéral de sécurité (FSB).Les attentats ont été organisés par un agent de liaison du chef de la Direction générale du renseignement ukrainien (GUR) Kirill Boudanov. Cet officier du renseignement de 47 ans, Roman Machovets, occupait le poste de chef adjoint de la présidence ukrainienne depuis 2020.Son groupe était composé de plusieurs Russes et Ukrainiens enrôlés qui planifiaient des attentats, surveillaient les fonctionnaires et achetaient des armes.Les explosifs dissimulés dans des plaques de cuissonLe FSB a également interpellé un citoyen d’Ukraine et de Bulgarie impliqué dans le transfert d’explosifs vers le territoire russe.Les agents ukrainiens les emportaient depuis la Bulgarie via la Turquie et la Géorgie en les dissimulant dans des plaques de cuisson électriques.Sur le territoire russe, ces plaques électriques ont été transférées vers les lieux des futurs attentats par des entreprises de transport dont le personnel ne savait rien du contenu du fret.Le même explosif que dans l’attaque du pont de CriméeLors des perquisitions chez les membres du groupe, le FSB a découvert cinq dispositifs explosifs artisanaux, environ six kilogrammes de plastic de fabrication britannique, ainsi que des détonateurs électriques à destination militaire, des engins explosifs radiocommandés, des trackers de surveillance et des moyens de communication.Les explosifs découverts étaient identiques à ceux utilisés dans l’attaque du pont de Crimée.L’enquête est en cours, toutes les personnes interpellées sont passées aux aveux.

