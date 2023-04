https://fr.sputniknews.africa/20230425/sommet-russie-afrique-lambassadeur-de-tanzanie-espere-quil-sera-benefique-pour-nous-tous-1058839766.html

Sommet Russie-Afrique: l’ambassadeur de Tanzanie "espère qu’il sera bénéfique pour nous tous"

Le prochain sommet Russie-Afrique devrait servir les intérêts des deux parties, estime l’ambassadeur de Tanzanie à Moscou. 25.04.2023, Sputnik Afrique

L’ambassadeur de Tanzanie à Moscou Fredrick Ibrahim Kibuta a participé lundi 24 avril à une conférence consacrée au Modèle de l’Union africaine organisée par l’Institut des relations internationales de Moscou MGIMO.L’événement s’est déroulé en deux étapes. Pendant la première qui a eu lieu en ligne du 12 au 17 avril, des conférences sur la structure de cette organisation internationale et les grandes lignes de son activité ont été organisées à l’intention des participants. Du 24 au 26 avril, des représentants de pays de l’Union africaine se réunissent pour mettre au point des réponses efficaces aux problèmes régionaux.Interrogé par Sputnik, le diplomate a évoqué le prochain sommet Russie-Afrique et la participation de son pays à cet événement.M.Kibuta a exprimé l’espoir que le sommet "servirait les deux parties" et que les questions qui y seront discutées devaient être "préparées au profit des deux parties".La composition de la délégation tanzanienne au sommet n’étant pas encore établie, il a cependant assuré que lui-même y serait présent.Un pays à l’abri du terrorisme et de l’insécurité alimentaireLe diplomate s’est également exprimé sur la lutte contre le terrorisme et l’insécurité alimentaire, deux questions clés à l’ordre du jour de la réunion de lundi.Bien que la Tanzanie ne soit pas en proie à un "gros terrorisme", elle fait partie de la communauté internationale et considère le terrorisme comme un sujet de préoccupation.En ce qui concerne l’insécurité alimentaire, le problème n’existe pas, selon lui, en Tanzanie, pays dont 80% des habitants sont des agriculteurs."Ils produisent donc de la nourriture. Actuellement, je ne peux pas dire que nous ayons un problème alimentaire."L'Occident met des bâtons dans les rouesLe deuxième sommet Russie-Afrique se tiendra en juillet à Saint-Pétersbourg. Tandis que toute l’Afrique y est conviée, l’Occident essaie tant bien que mal d’empêcher la tenue de ce grand événement censé participer à la création du monde multipolaire. "Les États-Unis et leurs vassaux font tout leur possible pour isoler la Russie à l’échelle internationale. En particulier, ils tentent de torpiller la deuxième édition du sommet Russie-Afrique programmé pour fin juillet à Saint-Pétersbourg, de décourager nos amis africains d’y prendre part", a indiqué Sergueï Lavrov début avril. La première édition du sommet avait réuni à Sotchi en octobre 2019 des représentants des 54 pays du continent africain.

