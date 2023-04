https://fr.sputniknews.africa/20230424/comment-la-russie-joue-la-carte-des-drones-et-de-la-guerre-electronique-1058830264.html

Comment la Russie joue la carte des drones et de la guerre électronique

Les conflits modernes sont de plus en plus axés sur l’utilisation de drones et la guerre électronique. Deux domaines auxquels la Russie accorde une attention... 24.04.2023, Sputnik Afrique

Alors que le conflit ukrainien a été qualifié par certains de "Première Guerre des drones", la Russie continue de s’investir en la matière. Une réunion gouvernementale sur le développement d'avions sans pilote, en présence du Président russe, pourrait se tenir le 25 avril, selon certains rapports.Mais Moscou n’a pas attendu la montée des tensions en Ukraine pour produire ses propres drones. La Russie s’est même peu à peu hissée au niveau des géants du secteur, en fabriquant toute une palette d’avions sans pilote capables de remplir les missions les plus diverses, explique à Sputnik le colonel Viktor Litvinenko, du Département des forces de missiles et de l'artillerie.Au-delà de la production, la formation du personnel est également vitale, explique encore le responsable. En effet, malgré les progrès de l’intelligence artificielle, la plupart des drones restent aujourd’hui semi-autonomes et nécessitent l’intervention d’un opérateur pour les guider ou corriger leurs erreurs.Les opérateurs doivent notamment se familiariser avec les systèmes d’essaimage de drones, qui permettent à plusieurs aéronefs de coopérer en utilisant des protocoles avancés d'autonomie, de calcul et de communication.Guerre électroniqueLa Russie excelle par ailleurs dans les nouvelles techniques de guerre électronique. Certains systèmes russes sont capables de peser sur les communications ennemies, d’autres peuvent viser les satellites nécessaires à la conduite de drones, détaille pour Sputnik l’analyste militaire Alexeï Leonkov.Le complexe militaro-industriel a notamment développé un système de guerre électronique capable de supprimer les satellites en orbite géostationnaire, c'est-à-dire à environ 36.000 kilomètres d'altitude.Dans de récentes fuites du Pentagone, le renseignement américain avait également insisté sur la qualité des systèmes de brouillage russes, possiblement responsables de l’échec des bombes guidées JDAM fournies à Kiev.

